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Главная Смартфоны и телефония Автомобильные держатели Deppa Автомобильный держатель Deppa Crab 2, гибкая штанга

Автомобильный держатель Deppa Crab 2, гибкая штанга

(1)
Артикул: 15247
Автомобильный держатель Crab 2, гибкая штанга, Deppa
940 руб. 
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+ 54 КэтКоинов
Артикул: 15247
В наличии
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БрендDeppa
Тип товараДержатель автомобильный
Автомобильный держатель Deppa Crab 2, гибкая штанга


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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19.10.2020
Достоинства:
Хорошая присоска для крепления на лобовое стекло, удобный поворотный механизм, прорезиненные боковые держатели.

Недостатки:
Ножки внизу - не более чем опора. Они прямые, сделаны без напрашивающегося небольшого забига вверх, это добавляет опасения, что на неровностях дороги или ямах-ухабах смартфон будет падать. Для тех кто ездит исключительно по городу - наверное не критично.

Комментарий:
В целом держатель сделан добротно, если не брать во внимание указанный недочет по нижним ножкам.

Самовывоз невозможен
Автомобильный держатель Deppa Crab 2, гибкая штанга - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 940 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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