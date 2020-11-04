Eset NOD32 Антивирус Platinum Edition (NOD32-ENA-NS(BOX)-2-1)

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Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Антивирусы
|Тип поставки
|коробочная версия
Антивирус eset nod32 platinum edition это антивирусная программа, основанная на передовых технологиях борьбы с вирусными кодами и вредоносными программами, для защиты персонального домашнего компьютера. Купить антивирус Eset NOD32 platinum edition можно с лицензией, работоспособной в течение двух лет.
Основные возможности этого антивируса:
Управление этим софтом не представляет больших трудностей даже для людей, не имеющих компьютерного образования. После инсталляции она занимает на жестком диске 35 мегабайт. Это первоначальный размер, в последующем он будет увеличиваться за счет скачивания обновлений антивирусной базы.
Приобрести эту антивирусную программу можно как в коробочной версии с диском инсталляции, так и в электронном. Для этого вам предложат скачать Eset NOD32 Антивирус Platinum Edition в зашифрованном архиве. После того как вы произведете оплату, вы получите по электронной почте код доступа к архиву.
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