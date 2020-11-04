Душевой гарнитур Oras Optima 2790

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Oras
|Тип товара
|Душевой гарнитур
|Душевая штанга (стойка)
|да
|Наличие мыльницы
|да
|Наличие полочки
|нет
|Наличие крючка
|нет
|Диаметр ручного душа
|10 см
|Кол-во режимов ручного душа
|1
|Высота душевой штанги
|72 см
|Длина душевого шланга
|150 см
|Страна бренда
|Финляндия
|Цвет
|хром
|Вес, кг
|1.5
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