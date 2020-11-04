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Душевая система Oras Optima 7149U

Артикул: 112297
  • Душевая система Oras Optima 7149U - фото 1
  • Душевая система Oras Optima 7149U - фото 2
  • Душевая система Oras Optima 7149U - фото 3
  • Душевая система Oras Optima 7149U - фото 4
  • Душевая система Oras Optima 7149U - фото 5
Душевая система Oras Optima 7149U - фото 1
Душевая система Oras Optima 7149U - фото 2
Душевая система Oras Optima 7149U - фото 3
Душевая система Oras Optima 7149U - фото 4
Душевая система Oras Optima 7149U - фото 5
26 450 руб. 
28 120 руб. 
Купить
+ 319 КэтКоинов
Артикул: 112297
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Optima
filter_noneТовар входит в коллекцию Optima

Коллекция Optima

БрендOras
Тип товараДушевая система
Скрытый монтажнет
Диаметр ручного душа9,4
Кол-во режимов ручного душа3
Страна бренда Финляндия
Цветхром
Длина душевого шланга150
Вес, кг2
Tермостатический смеситель для ванны и душа с удобными рукоятками. Оснащен легким в использовании переключателем режимов и ограничителем температуры воды на рукоятке. Контроль за расходом воды в режиме EcoFlow. В комплект входят эксцентриковые соединители, декоративные розетки, грязевые фильтры и обратные клапаны. Душевой комплект включает душевой шланг 1500 мм, душевую штангу, держатель для душа, настенный кронштейн и ручной душ с быстрым переключением режимов и защитой от известкового налета.


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Самовывоз невозможен
Душевая система Oras Optima 7149U - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 26450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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