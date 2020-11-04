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Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1040U

Артикул: 112263
  • Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1040U - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1040U - фото 2
Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1040U - фото 1
Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1040U - фото 2
8 950 руб. 
9 512 руб. 
Купить
+ 134 КэтКоинов
Артикул: 112263
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года (5 лет на картридж)
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Safira
filter_noneТовар входит в коллекцию Safira

Коллекция Safira

БрендOras
Тип товараСмесители для ванны и душа
Аэратор в комплектеесть
Кол-во монтажных отверстий2
Форма изливатрадиционная
Удлинненый изливнет
Термостатнет
Поворотный изливнет
Переключатель на фильтрнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Монтажнастенный
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива150 мм
Держатель для душа в комплектенет
Выдвижной изливнет
Встраиваемыйнет
Эко-режиместь
Материал корпусалатунь
Ручной душ (лейка) в комплектенет
Страна бренда Финляндия
Высота излива30 мм
Тип управленияоднорычажный
Цветхром
Длина, см15
Ширина, см21.5
Высота, см16.1
Вес, кг1.7
Смеситель изготовлен из материала-латунь, цвет покрытия хром. Способ монтажа вертикальный.


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны и душа Oras Safira 1040U - купить по цене 8950 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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