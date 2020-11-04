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Главная Товары для детей Игрушки Игровые наборы Stikbot Игровой набор Stikbot Анимационная студия со сценой TST617

Игровой набор Stikbot Анимационная студия со сценой TST617

Артикул: 112102
  • Анимационная студия Stikbot со сценой - фото 1
  • Анимационная студия Stikbot со сценой - фото 2
  • Анимационная студия Stikbot со сценой - фото 3
Анимационная студия Stikbot со сценой - фото 1
Анимационная студия Stikbot со сценой - фото 2
Анимационная студия Stikbot со сценой - фото 3
1 690 руб. 
1 840 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 112102
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStikbot
Тип товараСтудия
Возраст4+
Звуковые эффектынет
Комплектация2 фигурки, зелёный/синий экран, 2 коробочки, штатив (тренога)
Материалпластик, металл
Световые эффектынет
Студия даёт возможность начинающему режиссёру снять свой первый фильм.


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Самовывоз невозможен
Игровой набор Stikbot Анимационная студия со сценой TST617 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1690 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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