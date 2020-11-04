Игровой набор Stikbot Анимационная студия TST615A

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|Бренд
|Y-scoo
|Тип товара
|Студия
|Возраст
|7+
|Звуковые эффекты
|нет
|Комплектация
|2 фигурки, штатив (тренога)
|Материал
|пластик, металл
|Световые эффекты
|нет
Студия Stikbot (Стикбот) от бренда Zing - это фантастическая возможность создавать собственные ролики на любые темы немедленно.
Ведь Stikbot - игрушка, с которой будет очень легко делать мини-фильмы со своим сюжетом и всеми сопутствующими атрибутами.
Набор содержит штатив для телефона, а также две фигурки Стикботов.
Миниатюрные человечки обладают большой подвижностью и имеют множество подвижных сочленений, что позволяет придавать им разные положения.
До начала съемок необходимо будет скачать специальное приложение в App Store или на Google Play.
На каждом снимке в приложениb остаются полупрозрачные контуры предыдущего, показывающие, как именно располагались фигурки Stikbot и предметы окружения. Таким образом, будет гораздо удобнее отслеживать то, куда следует подвинуть игрушки и как лучше расположить их в кадре.
Внимание! Устройство (смартфон) для видеосъемки в комплект не входит.
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