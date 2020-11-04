Игра Spinmaster Paw Patrol крестики нолики 9 х 31 х 27 Щенячий Патруль

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|Бренд
|Spin Master
|Тип товара
|Игра настольная
|Возраст
|от 5 лет
|Количество деталей
|11
|Комплектация
|карточки
|Комплектация
|игровое поле
|Комплектация
|мешочки
|Материал
|текстиль
|Материал
|пластик
|Материал
|бумага
Игра настольная Spin Master Щенячий Патруль Крестики нолики - это интерпретация известной логической игры. Правила ее настолько просты, что в нее могут играть даже самые маленькие дети. В наборе имеется пластиковое игровое поле с готовыми ячейками для заполнения. На клеточку, которую нужно заполнить, необходимо кинуть мешочек и, при верном попадании, наклеить на него имеющуюся яркую картинку. Победа в игре достается тому, кто быстрее заполнит тремя одинаковыми картинками линию по горизонтали, вертикали или диагонали. Игра настольная Spin Master Щенячий Патруль Крестики нолики способствует развитию логического мышления и меткости.
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