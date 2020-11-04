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Игра Fotorama Донеси и не разбей

Артикул: 111973
  • Игра Fotorama Донеси и не разбей - фото 1
  • Игра Fotorama Донеси и не разбей - фото 2
  • Игра Fotorama Донеси и не разбей - фото 3
Игра Fotorama Донеси и не разбей - фото 1
Игра Fotorama Донеси и не разбей - фото 2
Игра Fotorama Донеси и не разбей - фото 3
1 060 руб. 
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Артикул: 111973
В наличии
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БрендFotorama
Тип товараИгра настольная
Возрастот 4 лет
Количество деталей16
Комплектация2 клюва
Комплектация2 курочки-магнита
Комплектация9 яиц со скорлупой и реалистичным желтком
Комплектация2 пластиковых гнезда
Комплектация1 картонная сковорода
Материалпластик
Материалполимер
Материалкартон

Игра настольная Fotorama Донеси и не разбей представляет собой подвижную игру, тренирующую координацию движений и ловкость. Кроме того, игра имеет достаточно забавное оформление и доставит детям и взрослым много веселых минут. Смысл игры сводится к тому, чтобы при помощи магнита, закрепленного на веревке, спускающейся от пояса, поймать и донести до гнезда яйцо. Достигнув цели, надо также без использования рук аккуратно отсоединить яйцо от магнита при помощи установленной рогатки. Если яйцо упадет, то оно расколется на две половинки и из него выльется весьма реалистично выполненная яичница. Игра настольная Fotorama Донеси и не разбей может стать отличным дополнением к проведению веселой вечеринки.

Особенности и преимущества:

  • Игра имеет забавное оформление;
  • Выполнена из безвредных для детского здоровья материалов;
  • Детали игры выглядят достаточно реалистично;
  • Одновременно в игре могут принимать участие 2 человека.

Комплектация:

  • Игра настольная Fotorama Донеси и не разбей;
  • Правила игры;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Игра Fotorama Донеси и не разбей

Видеообзор Игра Fotorama Донеси и не разбей



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Самовывоз невозможен
Игра Fotorama Донеси и не разбей - по цене 1060 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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