Загуститель волос EcoSapiens I Love Hair коричневый

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|Бренд
|EcoSapiens
|Тип товара
|Загуститель для волос
|Назначение
|для волос
|Назначение
|для кожи головы
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Производство
|Германия
|Высота, см
|9
|Длина, см
|5
|Ширина, см
|5
|Вес, кг
|0.05
Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (коричневый) используется в качестве косметического средства для придания волосам густоты и пышности. Изготовлен из натуральных компонентов, не вызывает раздражения кожи головы. Прочно держится на волосах, создавая эффект густой шевелюры. Способен скрыть достаточно ощутимые залысины и широкие проборы. Прост в использовании. Устойчиво держится в течении суток. Хорошо смывается обычным шампунем. Загуститель для волос EcoSapiens I Love Hair (коричневый) рекомендован для ежедневного применения.
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