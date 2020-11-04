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Миостимулятор M-18 (GESS-M18)

Артикул: 111895
  • Миостимулятор M-18 (GESS-M18) - фото 1
  • Миостимулятор M-18 (GESS-M18) - фото 2
  • Миостимулятор M-18 (GESS-M18) - фото 3
Миостимулятор M-18 (GESS-M18) - фото 1
Миостимулятор M-18 (GESS-M18) - фото 2
Миостимулятор M-18 (GESS-M18) - фото 3
1 110 руб. 
1 300 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 111895
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGess
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см7.5
Длина, см2
Ширина, см10
Вес, кг0.04

Миостимулятор M-18 (GESS-M18) компактный аппарат, который поможет Вам привести в порядок проблемные участки тела без особых затрат времени и сил. Он воздействует на мышцы с помощью электрических импульсов малого тока, вызывая рефлеторные сокращения, в результате мышцы находятся в тонусе, а излишки подкожного жира сжигаются.

Особенности и преимущества:

  • Возможность выбора настроек работы миостимулятора.
  • Наличие автоматических программ.
  • Удобство в использовании, из-за раздельных электродов, которые можно оптимально разместить на теле.
  • При регулярном применении заметно улучшается мышечный рельеф.
  • Небольшой размер миостимулятора, позволяет брать его с собой.

Комплектация:

  • Миостимулятор M-18
  • 4 гелевых самоклеящихся электрода
  • Соединительный провод
  • Инструкция по применеию
  • Упаковочная коробка

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Миостимулятор M-18 (GESS-M18) - этот товар вы можете купить по цене 1110 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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