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|Бренд
|Gess
|Тип товара
|Межпальцевый фиксатор
|Пол
|женский/мужской
|Цвет
|белый
|Состав
|силикон
|Материал
|силикон
|Возврастная группа
|взрослые
|Размер
|универсальный
|Функциональное назначение
|Защищает сустав большого пальца ноги при наличии болезненных ощущений первой плюсневой кости.
|Вес, кг
|0.05
Двойной межпальцевый фиксатор GEL PROTECT применяется при деформации плюсне-фолангового сустава большого пальца стопы. Фиксатор фиксатор GEL PROTECT является лечебным ортопедическим средством для избавления от болей в суставе при ходьбе.
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03.02.2020
Можно носить в обуви, не напирают кожу, разделяют пальцы
Недостатки:
В начале использования был несильный запах, который потом выветрился
Комментарий:
Разделяет большой и средней пальцы, удобен при ношении днём. Ношу недолго поэтому эффект пока незаметен. Но болеть пальцы стали меньше, неприятные ощущения от натирания пальцев уменьшаются.