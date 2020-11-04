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Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008)

Артикул: 111890
Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008)
230 руб. 
268 руб. 
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Артикул: 111890
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGess
Тип товараМежпальцевый фиксатор
Полженский/мужской
Цветбелый
Составсиликон
Материалсиликон
Возврастная группавзрослые
Размеруниверсальный
Функциональное назначениеЗащищает сустав большого пальца ноги при наличии болезненных ощущений первой плюсневой кости.
Вес, кг0.1

Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008) применяется при деформации плюсне-фолангового сустава большого пальца стопы. Фиксатор Gelix (GESS-008) является лечебным ортопедическим средством для избавления от болей в суставе при ходьбе.

Особенности и преимущества:

  • Облегчает фискомфорт при ходьбе у людей с ортопедической патологией;
  • Корректирует плюсне-фаланговый сустав большого пальца стопы;
  • Изготовлен из гипоаллергенного силиконового материала;
  • Рекомендуется использовать изделие не более десяти часов в день;

Комплектация:

  • Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008);
  • Упаковка.


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Межпальцевый фиксатор Gelix (GESS-008) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 230 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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