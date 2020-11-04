Мешок Болгарский тренировочный Кроссфит INDIGO вес 8 кг 2012-3 HKPSP

Мешок Болгарский тренировочный Кроссфит INDIGO заполнен песком в точном соответствии с указанным весом. Необычная уникальная форма сумки - мешка позволяет выполнять упражнения для верхней и нижней частей тела. Упражнения с Болгарским мешком более физиологичны, чем упражнения с гантелями, гирями, штангами. Дело в том, что песок в мешке не имеет постоянной структуры, поэтому тренируясь с мешком, вам необходимо каждый раз задействовать больше силы и энергии, чем при тренировке с гантелями или гирями с тем же весом. Особое расположение ручек на мешке, отсутствие постоянной формы тренажёра – позволяют выполнять огромное количество различных упражнений, прорабатывать все группы мышц, применять различные типы нагрузки. Например, кроме обычных жимов, тяг и т.д. мешок Болгарский тренировочный Кроссфит ИНДИГО можно подбрасывать и выталкивать, тренируя взрывную силу, его можно взваливать и перебрасывать через плечи, имитируя броски и т.п.