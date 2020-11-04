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Вентилятор для корпуса Titan TFD-12025GT12Z

Артикул: 111721
Вентилятор для корпуса Titan TFD-12025GT12Z
720 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 111721
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTitan
Тип товараВентилятор для процессора
Вес, кг0.13
Диаметр вентилятора, мм120
Назначениедля корпуса
Регулятор оборотовнет
Уровень шума16 дБ
Максимальная скорость вращения, об/мин800
Минимальная скорость вращения, об/мин800
ПроизводствоКитай
Тип коннектора3-pin
Вентилятор Titan TFD-12025GT12Z может устанавливаться на воздуховоды корпуса с диаметром до 120 миллиметров. Особая форма лопастей позволяет ему эффективно охлаждать внутренние компоненты компьютера, не создавая при этом сильного шума. Подшипник Z-Axis рассчитан на срок службы до 60 тысяч часов. Функции автоматической остановки и перезапуска помогают предотвратить повреждение мотора вентилятора.


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Вентилятор для корпуса Titan TFD-12025GT12Z - данный товар вы можете купить по цене по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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