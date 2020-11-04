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Кулер Deepcool THETA 115 совместим с энергосберегающими процессорами Intel, обеспечивающими тепловыделение не более 65 Вт. Применение технологии D.A.C. помогает ему поддерживать стабильно низкую температуру чипа, необходимую для высокого быстродействия системы. Вентилятор с оптимизированной формой лопастей и гидродинамическим подшипником сочетает в себе превосходную надежность, быстрый теплоотвод и минимальную шумность. Алюминиевый радиатор не допускает перегрева процессора даже при длительной работе в условиях максимальных нагрузок.

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