Чайник Philips HD9302

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Электрочайники
|Основной цвет
|серебро
|Материал корпуса
|металл
|Подсветка
|нет
|Вращение на подставке
|да
|Терморегулятор
|нет
|Объем, л
|1.5
|Прочее
|отсек для шнура, нескользящее основание
|Дополнительный цвет
|черный, голубой
|Мощность, Вт
|2200
|Заварочный чайник
|нет
|Дополнительные функции
|индикация уровня воды, индикация работы
|Защита
|защита от выкипания
|Рисунок на корпусе
|нет
|Тип нагревательного элемента
|скрытый
|Покрытие нагревательного элемента
|нержавеющая сталь
|Съемная крышка
|нет
|Длина сетевого шнура
|0.75 м
|Вес, кг
|0.9
|Размеры (ВxШxГ), см
|24х19х23
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