Объектив Samyang MF 12 mm F/2.0 NCS CS Sony E Black

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|Бренд
|Samyang
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Sony E
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|67 мм
|Тип объектива
|широкоугольный
|Ультразвуковой привод
|нет
|Автофокус
|нет
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/2.0
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/2.0
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|12
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|12
|Стабилизатор изображения
|нет
|Фокусное расстояние
|постоянное
|Вес, кг
|0.245
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31.07.2019
1. Ничего не люфтит, всё крутится плавно, очень хорошее качество изготовления, хороший конструктив. Очень приятно взять в руки.
2.Светосильный.
3. Очень компактный.
4. Резкий, даже на открытой дырке. По краям изображение тоже резкое на удивление.
5. Шкала расстояний совпадает с расстоянием до снимаемого объекта. (Расстояние нужно измерять от снимаемого объекта до матрицы, а не до передней линзы объектива).
6. Очень широкий угол съёмки – 98,5 по диагонали, при этом изображение не имеет сильных искажений свойственных сверхширикам.
Недостатки:
1. Небольшие хроматические аберрации, как и на всех шириках.
2. Сильное виньетирование на открытой дырке (на чуть прикрытой уже не наблюдается).
3. Небольшая подушка, но зато не волнообразная (это уже плюс).
Комментарий:
В продаже имеется объектив с более широким углом, но мой выбор пал на этот потому, что при таком угле нет гипертрофированных искажений перспективы. Для съёмки, где нужен более широкий угол использую Samyang 8mm f/2.8 UMC Fish-eye Sony E (после правлю иногда, но перспектива гипертрофированная). Кстати фишай тоже опупенный объектив.
Я долго ждал появления этого объектива в продаже, так же как и Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS Sony-E, который возможно тоже приобрету.