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Объектив FujiFilm Fujinon XF 18 mm F/2 R

Артикул: 111500
Объектив FujiFilm Fujinon XF 18 mm F/2 R*
43 520 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 111500
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFujifilm
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетFujifilm X Mount
Внутренняя фокусировкаесть
Диаметр фильтра52 мм
Тип объективаширокоугольный
Ультразвуковой приводнет
Автофокусесть
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/2.0
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/2.0
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм18
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм18
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.116
широкоугольный Zoom-объектив, крепление Fujifilm X Mount, автоматическая фокусировка, размеры (DхL): 64,5x40,6 мм, вес: 116 г


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Самовывоз невозможен
Объектив FujiFilm Fujinon XF 18 mm F/2 R - стоимость товара 43520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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