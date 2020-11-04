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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Объективы Зенит Объектив Зенит МС Зенитар-C Canon 50 mm F/1.2 50s

Объектив Зенит МС Зенитар-C Canon 50 mm F/1.2 50s

Артикул: 111480
Объектив Зенит МС Зенитар-C Canon 50 mm F/1.2 50s
15 950 руб. 
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+ 175 КэтКоинов
Артикул: 111480
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендЗенит
Тип товараОбъектив
Адаптирован для видеосъемкинет
БайонетCanon EF
Внутренняя фокусировканет
Диаметр фильтра62 мм
Тип объективастандартный
Ультразвуковой приводнет
Автофокуснет
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянииf/1.20
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянииf/1.20
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм50
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм50
Стабилизатор изображениянет
Фокусное расстояниепостоянное
Вес, кг0.63
стандартный объектив с постоянным ФР, крепление Canon EF, минимальное расстояние фокусировки 0.45 м, размеры (DхL): 74,5x82 мм, вес : 630 г, при съёмке на полнокадровую камеру(24х36 мм.) в кадре будет сильное виньетирование


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Объектив Зенит МС Зенитар-C Canon 50 mm F/1.2 50s - этот товар вы можете купить по цене 15950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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