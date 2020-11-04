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Портативная акустика Ginzzu GM-981B

Артикул: 110985
  • Портативная акустика Ginzzu GM-981B - фото 1
  • Портативная акустика Ginzzu GM-981B - фото 2
Портативная акустика Ginzzu GM-981B - фото 1
Портативная акустика Ginzzu GM-981B - фото 2
980 руб. 
1 356 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 110985
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGinzzu
Тип товараПортативная акустика
Звукстерео
Мощность, Вт2х3
Питаниеот батарей, от USB
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Отношение сигнал/шум, дБ85
Количество полос AC1
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор 1500 мАч
Время работы, ч8
ИнтерфейсыBluetooth, USB Type A (для флэшки)
Функциивстроенный микрофон
Размеры, мм190х50х50
Вес, кг0.35
Дополнительная информацияMicroSD
Благодаря входящей мощности 6 Вт и двум 40-миллиметровым динамикам с импедансом 4 Ом Вы сможете насладить насыщенным звучанием. Корпус устройства имеет обтекаемый дизайн с гладкой поверхностью и сетчатыми динамиками, в центре размещена панель с кнопками. Bluetooth. Произведена с разъемами для microSD, USB-flash и AUX-in, обеспечивающими свободное подключение айдиоустройств. Поддерживает FM в диапазоне 87.0-108 МГц.


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Самовывоз невозможен
Портативная акустика Ginzzu GM-981B - по цене 980 руб. в Самаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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