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Главная Товары для красоты и здоровья Медицинские измерительные приборы Глюкометры Bradex Тестер-анализатор для определения содержания жировой ткани в организме (Fat and water analyser)

Тестер-анализатор для определения содержания жировой ткани в организме (Fat and water analyser)

Артикул: 110796
Тестер-анализатор для определения содержания жировой ткани в организме (Fat and water analyser)
390 руб. 
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Артикул: 110796
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараТестер-анализатор
Время измерения, сек.-
Диапазон измерений, ммоль/л-
Задание кода тест-полосокнет
Ланцеты в комплекте, штнет
Питание от батареек или аккумулятораРаботает от одной батарейки CR-2025
Ресурс памяти, измеренийнет
Связь с компьютеромнет
Средний результатнет
Футляр в комплектенет
Вес, кг0.04
Высота, см2.7
Длина, см1.4
Ширина, см12
Тестер-анализатор для определения содержания жировой ткани в организме Bradex SF 0081 пригодится для отслеживания эффективности снижения веса во время диет и тренировок. В ходе диеты может теряться мышечная и костная масса. При этом жировая масса остается на месте. Именно поэтому очень важно следить, чтобы похудение происходило не за счет потери мышечной массы.


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Самовывоз невозможен
Тестер-анализатор для определения содержания жировой ткани в организме (Fat and water analyser) - по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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