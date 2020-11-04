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Чайник Starwind Skg4710

Артикул: 110662
Чайник электрический Starwind SKG4710 1.8л. 2200Вт серебристый/черный (корпус: стекло)
1 640 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 110662
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStarwind
Тип товараЭлектрочайники
Материал корпусастекло
Вес, кг1.65
чайник, объем 1.8 л, установка на подставку в любом положении, стекло, индикация включения, вес 1.65 кг


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Самовывоз невозможен
Чайник Starwind Skg4710 - стоимость товара 1640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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