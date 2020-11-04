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Главная Товары для дома и интерьера Сантехника Системы инсталляции Grohe Инсталляция Grohe Rapid SL 4 в 1 38750001 комплект монтажный для подвесного унитаза

Инсталляция Grohe Rapid SL 4 в 1 38750001 комплект монтажный для подвесного унитаза

Артикул: 110239
  • Инсталляция Grohe Rapid SL 4 в 1 38750001 комплект монтажный для подвесного унитаза - фото 1
  • Инсталляция Grohe Rapid SL 4 в 1 38750001 комплект монтажный для подвесного унитаза - фото 2
Инсталляция Grohe Rapid SL 4 в 1 38750001 комплект монтажный для подвесного унитаза - фото 1
Инсталляция Grohe Rapid SL 4 в 1 38750001 комплект монтажный для подвесного унитаза - фото 2
12 270 руб. 
Купить
+ 168 КэтКоинов
Артикул: 110239
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Rapid SL
filter_noneТовар входит в коллекцию Rapid SL

Коллекция Rapid SL

БрендGrohe
Тип товараИнсталляция
Креплениек капитальной стене, к не капитальной стене
Кол-во режимов смыва2
Длина, см23
Ширина, см50
Высота, см113
Вес, кг14.5
Инсталляция Grohe Rapid SL 4 в 1 38750001 комплект монтажный для подвесного унитаза


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Инсталляция Grohe Rapid SL 4 в 1 38750001 комплект монтажный для подвесного унитаза - данный товар вы можете купить по цене по цене 12270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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