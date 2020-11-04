Объектив Nikon 50mm f 1.8G AF-S Nikkor

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Nikon
|Тип товара
|Объектив
|Адаптирован для видеосъемки
|нет
|Байонет
|Nikon F
|Внутренняя фокусировка
|нет
|Диаметр фильтра
|58 мм
|Тип объектива
|стандартный
|Ультразвуковой привод
|есть
|Автофокус
|есть
|Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
|f/1.80
|Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
|f/1.80
|Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
|50
|Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
|50
|Стабилизатор изображения
|нет
|Фокусное расстояние
|постоянное
|Вес, кг
|0.185
|Основные характеристики
|Тип объектива
|стандартный
|Фокусное расстояние
|50 мм
|Диафрагма
|F1.80
|Минимальная диафрагма
|F16
|Крепление
|Nikon F
|Автоматическая фокусировка
|есть
|Конструкция
|Число элементов / групп элементов
|7 / 6
|Число асферических элементов
|1
|Число лепестков диафрагмы
|7
|Размеры (D x L)
|72 x 52.5 мм
|Вес
|185 г
|Параметры съемки
|Угол обзора
|47 град.мин
|Минимальное расстояние фокусировки
|0.45 м
|Дополнительная информация
|Ультразвуковой мотор
|есть
|Диаметр резьбы для светофильтра
|58 мм
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