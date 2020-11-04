Память DDR3 8Gb 1600MHz Corsair CMSX8GX3M1A1600C10

Оперативная память SODIMM Corsair Vengeance 8 ГБ создана для усовершенствования характеристик производительности и результативности Вашего портативного компьютера. Освойте полную мультизадачность, например, поиграйте в трудоемкую игру, параллельно обрабатывая фотографии или шифруя объемную базу данных. Скорость, надежность и стабильность – главные атрибуты представленного модуля. Его компоненты изготовлены из высококачественных материалов, протестированных на существующие стандарты. Алюминиевые теплоотводы рассеивают лишнее тепло, придавая системе компактных размеров и при этом довольно агрессивного внешнего вида. Модель проявляет совместимость с процессорами Core i7, Core i5 и Core 2/AMD Phenom II. Функционируя под напряжением 1.5 В, планка повышает энергоэффективность всей системы, а профили XMP 1.3 автоматически повышают тактовую частоту. Значительный запас дополнительной памяти и высокая пропускная способность SODIMM Corsair Vengeance откроет скрытые возможности Вашего ноутбука.