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Кухонный комбайн Bosch MUM 58243 1000Вт белый

Артикул: 109714
Кухонный комбайн Bosch MUM58243 600Вт белый
26 570 руб. 
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+ 197 КэтКоинов
Артикул: 109714
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараКухонные комбайны
Количество скоростей7
Емкость чаши3.9 л
Блендересть
Насадкинасадка для теста, насадка для взбивания, терка, диск для нарезки ломтиками, диск для нарезки соломкой, диск для картофеля фри, эмульсионная насадка

Кухонный комбайн Bosch MUM58243 (белый) может использоваться в качестве блендера, терки, соковыжималки, мельничка. Поможет замесить тесто, натереть овощи, взбить коктейли или выжать сок из цитрусовых. Обеспечивает компактность хранения принадлежностей, удобство использования. Комбайн Bosch MUM58243 легко разбирается и собирается, без труда очищается и удобно хранится.

Особенности:

  • Материал корпуса - пластик и металл;
  • Блендер выполнен из пластика;
  • Материал чаши - пластик;
  • Укомплектован сумочкой для удобного хранения насадок.

Комплектация:

  • Кухонный комбайн Bosch MUM58243 (белый);
  • Чаша;
  • Насадка для взбивания;
  • Насадка -крюк;
  • Соковыжималка;
  • Диски для терки;
  • Сумочка для насадок;
  • Чаша блендера;
  • Инструкция;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Кухонный комбайн Bosch MUM 58243 1000Вт белый – стоимость товара 26570 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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