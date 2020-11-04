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Главная Портативная техника Наушники Creative Наушники с микрофоном Creative Sound Blaster Jam черный накладные BT оголовье (70GH030000000)

Наушники с микрофоном Creative Sound Blaster Jam черный накладные BT оголовье (70GH030000000)

Артикул: 109386
  • Наушники с микрофоном Creative Sound Blaster Jam черный накладные BT оголовье (70GH030000000) - фото 1
  • Наушники с микрофоном Creative Sound Blaster Jam черный накладные BT оголовье (70GH030000000) - фото 2
Наушники с микрофоном Creative Sound Blaster Jam черный накладные BT оголовье (70GH030000000) - фото 1
Наушники с микрофоном Creative Sound Blaster Jam черный накладные BT оголовье (70GH030000000) - фото 2
4 270 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109386
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCreative
Тип товараНаушники с микрофоном
Система активного шумоподавлениянет
Компактные и легкие стереонаушники с микрофоном отлично подходят тем, кто не только использует наушники в работе или развлечениях со стационарным компьютером, но также удобны для ноутбука или для подключения к мобильным гаджетам. Наушники имеют удобный беспроводной тип подключения, поэтому вы сможете комфортно использовать их на прогулке, на пробежке, включить музыку для прослушивания, пока вы занимаетесь своими домашними делами, свободно передвигаясь по дому. Наушники оснащены гибким и комфортным оголовьем и мягкими небольшими амбушюрами. Динамики воспроизводят качественный звук. Конструкция предусматривает встроенный микрофон для связи, а также регулятор громкости звука.


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Самовывоз невозможен
Наушники с микрофоном Creative Sound Blaster Jam черный накладные BT оголовье (70GH030000000) – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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