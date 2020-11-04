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Главная Компьютерная техника и ПО Периферийные устройства и аксессуары Клавиатуры A4Tech Набор клавиатура + мышь A4 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная

Набор клавиатура + мышь A4 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная

Артикул: 109070
Набор клавиатура + мышь A4 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная
1 700 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 109070
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендA4Tech
Тип товараНабор клавиатура+мышь
Встроенный USB-хабнет
Интерфейс подключенияUSB
Источник питания клавиатуры2xAAA
Источник питания мыши1xAA
Количество клавиш104+4
Комплектацияклавиатура, мышь, документация, упаковка
Назначениеуниверсальная
Подсветка клавишнет
Радиус действия беспроводной связи15 м
Разрешение оптического сенсора1000 dpi
Тачпаднет
Тип клавиатурымембранная
Тип связибеспроводная радиоканал
Цветчерный
Комплект (клавиатура+мышь) A4 7100N обладает современным дизайном, чтобы стать универсальным решением для любого пространства. Устройства выполнены из высококачественных материалов, что гарантирует надежность и долговечность в использовании. Комплект (клавиатура+мышь) A4 7100N подключается к компьютеру посредством высокоскоростного радиосоединения. Полноразмерная клавиатура быстро откликается на малейшее прикосновение, что делает использование комфортным. Сенсор оптической мыши 2000 dpi может изменять чувствительность в зависимости от ваших предпочтений и выполняемых задач. К тому же устройство может работать на любой поверхности, включая высокий ворс. Форма мыши предусмотрена для работы как правой, так и левой рукой.


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Самовывоз невозможен
Набор клавиатура + мышь A4 7100N клав:черный мышь:черный USB беспроводная - стоимость товара 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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