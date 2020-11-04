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Память DDR4 8Gb 2400MHz Corsair CMK8GX4M1A2400C16R PC4-19200 CL16

Артикул: 106567
  • Память DDR4 8Gb 2400MHz Corsair CMK8GX4M1A2400C16R PC4-19200 CL16 - фото 1
  • Память DDR4 8Gb 2400MHz Corsair CMK8GX4M1A2400C16R PC4-19200 CL16 - фото 2
Память DDR4 8Gb 2400MHz Corsair CMK8GX4M1A2400C16R PC4-19200 CL16 - фото 1
Память DDR4 8Gb 2400MHz Corsair CMK8GX4M1A2400C16R PC4-19200 CL16 - фото 2
3 520 руб. 
5 500 руб. 
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Артикул: 106567
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCorsair
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR4
Тактовая частота2400 МГц
Поддержка ECCнет
CAS Latency (CL)16
Вес, кг0.061
Высота, см7.6
Длина, см15.5
Количество в упаковке1
Объем одного модуля8 Гб
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.2 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность19200 Мб/с
Модуль памяти Vengeance LPX разработан для более эффективного разгона процессора. Теплоотвод выполнен из чистого алюминия, что ускоряет рассеяние тепла, а восьмислойная печатная плата значительно эффективнее распределяет тепло и предоставляет обширные возможности для разгона. Каждая интегральная микросхема проходит индивидуальный отбор для определения уровня потенциальной производительности.


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Память DDR4 8Gb 2400MHz Corsair CMK8GX4M1A2400C16R PC4-19200 CL16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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