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Шапка-Маска Балаклава См, 1Отв (Х/Б 92%,Лайкра 8%) Василек Василек

Артикул: 106270
Шапка-маска Балаклава СМ, 1отв.(х/б 92%,лайкра 8%) василек василек
294 руб. 
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Артикул: 106270
В наличии
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БрендСМ
Тип товараШапка
Вес, кг0.2
Высота, см22
Длина, см18
Ширина, см18
ЦветВасилёк
Для занятий зимними видами спорта и отдыха.


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Шапка-Маска Балаклава См, 1Отв (Х/Б 92%,Лайкра 8%) Василек Василек - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 294 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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