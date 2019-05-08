Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Little Doctor
|Тип товара
|Ирригатор
|Вес, кг
|1.47
|Высота, см
|18
|Давление струи, кПа
|290 - 810
|Длина, см
|16.5
|Количество режимов
|4
|Комплектация
|Основное устройство, Сменная насадка - 5 шт. (4 шт. - стандартные струйные насадки, 1 шт. - пародонтологическая), Шурупы для крепления к стене, Руководство по эксплуатации на русском языке, Гарантийный талон.
|Насадок в комплекте
|5
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Производство
|Тайвань
|Частота пульсации воды
|1200 имп/мин
|Ширина, см
|14
Ирригатор Little Doctor Aquajet Ld-a8 детский предназначен для ухода за полостью рта малышей с трехлетнего возраста. Специальный дизайн делает ирригатор привлекательным для ребенка, удобное нескользящее мягкое покрытие обеспечивает комфорт использования. Регулируемая подача жидкости обеспечивает бережный уход за слизистой рта, эффективно вымывает остатки пищи из межзубного пространства.
Похожие товары
Телефон для звонков в Самаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
08.05.2019
Очищает прекрасно межзубное пространство. Приятней и удобней, чем нитью.
13.05.2018
Чистит хорошо по сравнению с батарейным ирригатором.
Недостатки:
Возможно уровень шума, но не критично.
Комментарий:
Разъем для насадки - я полагал, они стандартизированны и я смогу использовать имеющиеся насадки от прежнего ирригатора. Ну нет так нет.
13.05.2018
Очищает прекрасно межзубное пространство. Приятней и удобней, чем нитью.
Недостатки:
Быстро кончается водичка и шумит)))
Комментарий:
Товар отличный! Жалею, что не купили раньше.
13.05.2018
Работает немного тише чем LD-A7 (пользуюсь обеими версиями). Отлично выполняет свои функции. Дополнительная насадка в комплекте.
Недостатки:
Не обнаружил таковых.
Комментарий:
Купил себе этот ирригатор на работу (в мастерскую). Дома давно и успешно пользуюсь LD-A7, потому выбор производителя был очевиден.