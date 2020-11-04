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Тюбинг Надувной Трехместный (Triple Tubing)

Артикул: 104634
  • Тюбинг надувной трехместный (Triple tubing) - фото 1
  • Тюбинг надувной трехместный (Triple tubing) - фото 2
Тюбинг надувной трехместный (Triple tubing) - фото 1
Тюбинг надувной трехместный (Triple tubing) - фото 2
2 150 руб. 
2 188 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 104634
В наличии
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БрендBradex
Тип товараВатрушка (тюбинг)

Тюбинг Bradex Triple tubing представляет собой трехместную ватрушку-тюбинг, на которой может разместиться вся семья. Оборудован тремя парами ручек для безопасности, дно со специальным скользящим покрытием из винила. Надувается с помощью специального насоса, в сдутом виде компактно складывается и легко транспортируется. Тюбинг Bradex Triple tubing подходит также для отдыха на воде.

Особенности:

  • Тип - надувной тюбинг;
  • Цвет - желтый/черный;
  • Произведено в Китае;
  • Возрастная категория - детские.

Комплектация:

  • Тюбинг Bradex Triple tubing;
  • Упаковка.


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Тюбинг Надувной Трехместный (Triple Tubing) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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