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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Кроссфит Скакалка скоростная Кроссфит Pro Supra 2,9М,Пластик Ручки 416

Скакалка скоростная Кроссфит Pro Supra 2,9М,Пластик Ручки 416

Артикул: 101520
Скакалка Высокооборотн Кроссфит Pro Supra 2,9М,Пластик Ручки 416
580 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 101520
В наличии
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БрендPro-Supra
Тип товараСкакалка
Длина, см2.9
Вес, кг7
Скакалка КРОССФИТ - инвентарь для КРОССФИТА - позволяет задействовать большое количество рабочих мышц и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Идеально поддерживает тонус в мышцах. Скакалка тренировочная Pro Supra 416 Crossfit -100% новое и высококачественное изобретение. Очень гибкая. Обладает инновационной скоростью ручек, которые имеют металлические вращающиеся валы, благодаря им достигается максимальное количество оборотов в секунду. Тренировочная скакалка для занятий функциональным КРОССФИТОМ поставляется с собственным винтом, чтобы закрепить веревку и корректировать ее длину.


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Самовывоз невозможен
Скакалка скоростная Кроссфит Pro Supra 2,9М,Пластик Ручки 416 - стоимость товара 580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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