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Главная Товары для спорта и отдыха Тренажеры Кроссфит Лестница Координационная Кроссфит Indigo Длин 4,5М,Шир 0,5М 97754 Ir

Лестница Координационная Кроссфит Indigo Длин 4,5М,Шир 0,5М 97754 Ir

Артикул: 101516
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
1 530 руб. 
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Артикул: 101516
В наличии
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БрендIndigo
Тип товараЛестница Координационная
Длина, см450
Ширина, см50
Координационная лестница (agility ladder) - пожалуй, лучший тренажёр для развития координации движений в зале и на улице. Лестница тренировочная координационная для Кроссфит INDIGO 97754 IR – универсальный снаряд, регулярное использование которого позволяет развивать силу, ловкость, гибкость и координацию движений. При повторении упражнений повышается контроль над балансом тела и наблюдается точная синхронизация двигательных навыков. Различные упражнения на координационной верёвочной лестнице необходимы для большинства игровых видов спорта: баскетбол, футбол, теннис, бадминтон, регби, лыжный спорт и многие другие.


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Лестница Координационная Кроссфит Indigo Длин 4,5М,Шир 0,5М 97754 Ir - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(846)300-23-63 в Самаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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