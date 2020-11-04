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Пояс для кимоно PENNA 2,8м Белый PCB-373-2,8-White (00015867)

Артикул: 101449
Пояс для кимоно PENNA 2,8м Белый PCB-373-2,8-White (00015867)
390 руб. 
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Артикул: 101449
В наличии
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БрендPENNA
Тип товараПояс для кимоно
Вид единоборствабоевые искусства
Материалхлопок
Цветбелый
Размеррост 2,8 м
Пояс для кимоно PENNA. Длина: 2.8 метров. Цвет: Белый. Производство: Пакистан.


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Самовывоз невозможен
Пояс для кимоно PENNA 2,8м Белый PCB-373-2,8-White (00015867) – стоимость товара 390 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(846)300-23-63 в Самаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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