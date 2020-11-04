Массажер Bradex Здоровая спина Kz 0096

Массажер Bradex KZ 0096 предназначен для поддержания в тонусе мышц спины, шейно-плечевого отдела, талии, бедер. Используется для избавления от лишних жировых отложений, позволяет расслабить напряженные мышцы, оказывает оздоровительное воздействие на весь организм за счет стимуляции кровотока и активизации насыщения тканей и органов кислородом. Имеет удобную воротниковую форму, две закольцованные ручки. Управление массажером Bradex KZ 0096 интуитивно-понятно, панель находится в зоне, удобной для доступа с правой руки.

Наличие функции теплового воздействия;

Одна автоматическая программа;

Пятнадцать настраиваемых вручную программ;

Таймер на 10 минут;

Девять уровней силы массажного воздействия;

Удобное управление с помощью четырех кнопок.

Массажер Bradex KZ 0096;

Инструкция;

Упаковка.

Особенности:Комплектация:

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

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