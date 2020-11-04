Набор клавиатура+мышь A4Tech 3100N Black USB

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|A4Tech
|Тип товара
|Набор клавиатура+мышь
|Для геймеров
|нет
|Тип связи
|беспроводная радиоканал
|Общие характеристики
|Комплектация
|клавиатура + мышь
|Назначение
|настольный компьютер
|Тип беспроводной связи
|радиоканал
|Радиус действия беспроводной связи
|15 м
|Интерфейс подключения
|USB
|Цвет
|черный
|Трекбол
|нет
|Клавиатура
|Конструкция
|классическая
|Цифровой блок
|есть
|Тип
|мембранная
|Беспроводная связь
|есть
|Островная клавиатура
|да
|Количество клавиш
|104
|Источник питания клавиатуры
|2xAAA
|Мышь
|Тип
|оптическая светодиодная
|Беспроводная связь
|есть
|Дизайн
|для правой и левой руки
|Колесо прокрутки
|есть
|Горизонтальная прокрутка
|есть
|Количество клавиш
|3
|Разрешение оптического сенсора
|1000 dpi
|Источник питания мыши
|1xAA
|Вес
|66 г
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