Тоники Тонеры Christina

Активные компоненты AHA кислоты AHA-кислота AHA-кислоты AHA-кислоты мякоти лайма BHA (салициловая) кислота BHA кислоты BHA-кислота BHA-кислоты EGF (Epidermis Growth Faсtor) PHA-кислоты Volufiline Аминокислоты Бетаин Биосера Гидролизат Коллагена Гипоаллергенная очищающая основа Д-пантенол Клевер Кофеин Лактулоза Лист смородины Морковь Пантенол Салициловая кислота Фукус Хмель аденозин аденозин (0,04%) азиатиковая кислота азиатикозид аллантоин аллатонин алоэ вера альфа гидроксильные кислоты аминокислотный комплекс антимикробные пептиды аргинин бадан бета-глюкан бетаин биофлавоноиды боярышник боярышника бутиленгликоль василёк витамин A витамин B3 витамин C витамин E витамин Е витамин С витаминный комплекс волюфилин вулканическая вода высокоактивный прополис вытяжка из коры гамамелиса вытяжка из семян Харакеке вытяжка листьев гамамелиса вытяжка плодов гамамелиса вытяжка ромашки вытяжки лечебных растений гиалуронат натрия гиалуроновая кислота гиалуроновую кислоту гидрогенизированное касторовое масло гидролизованный коллаген гидролизованный кукурузный крахмал гидролизованный морской коллаген гликолевая кислота глицерин глубоководная морская вода д-пантенол древесный уголь дрожжевой грибок галактомисис зародыши пшеницы зеленый комплекс зеленый чай зелёный кофе календула карбамид каркаде касторовое масло керамиды кипарисовая вода кокосовое молоко коллаген комплекс растительный компонентов комплекс целебных растений комплекс церамидов комплекс ягодных экстрактов конский каштан. овес конского каштана концентрированная розовая вода кора дуба коры белой ивы кофеин крапива крапивы ксантановая камедь лошадиный жир люцерна люцерны. мадекассовая кислота мадекассосид масло авокадо масло бергамота масло виноградных косточек масло дамасской розы масло жожоба масло лаванды масло лосося масло манго масло оливы масло плодов шиповника масло примулы вечерней масло семян камелии масло семян клюквы масло семян моринги масло семян черники масло сосновых листьев масло чайного дерева маточное молочко минералы серы минералы цинка минеральная вода молочная кислота молочноцветкового молочные протеины морская вода морской коллаген мочевина муцин улитки муцин улитки (30%) муцин черной иберийской улитки мята мёд мёд из цветков Манука ниацинамид одуванчик очищающий комплекс пантенол папаин пептиды плацентарный протеин плодов (ягод) тасманийского перца подорожник полиглутаминовая кислота порошок листьев алоэ-Барбаденсис прополис протеин паучьего шёлка растительные экстракты розовая вода рутин салициловая BHA кислота салициловая кислота сера стволовые клетки стволовые клетки винограда танин термальная вода La Roche-Posay термальная вода VICHY SPA травяной комплекс трегалоза треголаза,,,,, улиточный муцин фиалка фильтрат ферментированных дрожжей фитостволовые клетки винограда фруктовая AHA кислота фруктовая вода лимона фруктовая вода с экстрактом цитрусового масла (лимон) фруктовые АНА кислоты фукус хауттюйнии сердцевидной хауттюйния хвощ хитозан центелла азиатская цинк чайное дерево частицы чистого золота череда чистотел шалфей шалфея шиповник экстр экстракт Sarcodon Aspratus (гриб) экстракт Алоэ Вера экстракт абрикоса японского экстракт агарика бразильского (гриб) экстракт акмеллы экстракт алое вера экстракт алоэ экстракт алоэ вера экстракт альпийского эдельвейса экстракт ананаса экстракт апельсина экстракт ардизии курчавой экстракт ацеролы экстракт бамбука экстракт белой лилии экстракт бобов маш экстракт босвеллии экстракт буддлеи давида экстракт бурых водорослей экстракт бурых водорослей Эклония Кава экстракт винограда экстракт виноградных косточек экстракт водорослей Хидзики экстракт водоросли дуналиэллы солоновидной экстракт воры/сока пиона экстракт гамамелиса экстракт гамамелиса Вирджинского экстракт гамамелиса виргинского экстракт гибискуса экстракт гинкго билоба экстракт гинкго билобы экстракт гликосфинголипиды экстракт годжи экстракт голубой мальвы экстракт граната экстракт грейпфрута экстракт гриба мацутаке экстракт гриба санхван экстракт гриба чага экстракт грифолы курчавой (гриб) экстракт гуараны экстракт дамасской розы экстракт жемчуга экстракт женьшеня экстракт зеленого чая экстракт ивы экстракт ириса экстракт ириса флорентийского экстракт иссопа лекарственного экстракт какао экстракт каламанси экстракт календулы0 экстракт камелии экстракт киви экстракт коптиса японского экстракт корицы экстракт корней шлемника байкальского экстракт корня астрагала экстракт корня женьшеня экстракт корня когтя дьявола (корня мартинии душистой) экстракт корня солодки экстракт корня софоры желтоватой экстракт корня элеутерококка экстракт королевского желе экстракт коры белой ивы экстракт коры ивы экстракт коры/сока пиона молочноцветкового экстракт крапивы экстракт красного женьшеня экстракт красныого женьшеня экстракт кувшинки белой экстракт ламинарии экстракт лилии тигровой экстракт лилия тигрина экстракт лимона экстракт лимонника китайского экстракт листа алоэ барбадосского экстракт листа барбадосского алоэ экстракт листа гамамелиса виргинского экстракт листа камелии китайской экстракт листа красного винограда экстракт листа лотоса орехоносного экстракт листа тернеры раскидистой экстракт листьев агавы голубой экстракт листьев алоэ барбадосского экстракт листьев алоэ-барбаденсис экстракт листьев гинкго билоба экстракт листьев зелёного чая экстракт листьев оливы экстракт листьев тимьяна обыкновенного экстракт листьев центеллы азиатской экстракт личи экстракт лопуха экстракт лёсса экстракт магнолии экстракт майского ландыша экстракт малины экстракт мальвы экстракт маточного молочка экстракт молочного белка экстракт морской водоросли Кодиум томентозум экстракт муцина улитки экстракт мыльных бобов шикакай экстракт новозеландского льна экстракт облепихи экстракт огурца экстракт орегано экстракт папайи экстракт пивных дрожжей экстракт пиона экстракт плодов Вишни птичьей экстракт плодов Шелковицы белой экстракт плодов ацеролы экстракт плодов брусники экстракт плодов граната экстракт плодов малины корейской экстракт плодов сливы Mune экстракт плодов томата экстракт плодов тыквы экстракт плюща экстракт портулака экстракт портулака огородного экстракт прополиса экстракт пурпурной орхидеи экстракт рисового вина экстракт рисовых отрубей экстракт розмарина экстракт розы экстракт ромашки экстракт ромашки аптечной экстракт ростков баобаба экстракт свеклы экстракт семян зеленого чая экстракт семян маш экстракт сливы экстракт слизи улитки экстракт сои экстракт сока сливы экстракт солода экстракт соссюреи экстракт телопеи экстракт тигровой лилии экстракт тимьяна обыкновенного экстракт томатов экстракт траметеса разноцветного (гриб) экстракт трутовика лакированного (гриб) экстракт трутовика лекарственного (гриб) экстракт улиточной слизи экстракт фрезии экстракт хауттюйнии сердцевидной экстракт хлопка экстракт цветка лотоса экстракт цветков жимолости японской экстракт цветков лотоса орехоносного экстракт цветков мальвы лесной экстракт цветков пиона молочноцветкового экстракт цветков сафлора экстракт цветков хризантемы индийской экстракт цветков штокрозы розовой экстракт цветов белого персика экстракт целебных плодов экстракт центеллы азиатской экстракт цитрусовых экстракт черники экстракт черных соевых бобов экстракт шалфея экстракт эдельвейса альпийского экстракт яблока экстракт ягод Асаи экстракт ягод асаи экстракт ягод каму-каму экстракт магнолии экстракта буддлеи экстракты каллусных ку экстракты корейских лечебных трав экстракты листьев эвкалипта шаровидного экстракты центеллы азиатской экстракты чёрной смородины экстракты чёрных соевых бобов экстракты ягод черники эластин ягожы асаи

Возрастной диапазон без ограничений взрослый от 12 от 14 от 20 от 25 от 30 от 35 от 45

Коллекция 3W Clinic Aloe Full Water Activating Skin Toner 3W Clinic Collagen Clear Softener 3W Clinic Collagen Regeneration Softener 3W Clinic Flower Effect Extra Moisture Skin Softener 3W Clinic Premium Placenta Age Repair Skin APIEU Hyaluthione Soonsoo Essence Toner APIEU Madecassoside Blue Toner APIEU Nonco Mastic Purifying Toner Aravia Professional AHA - Glycolic Tonic Aravia Professional Anti-Acne Tonic Aravia Professional Detox Sensitive Aravia Professional Hydra Perfect Aromatica Reviving Rose Infusion Treatment Toner Bergamo HANHUI Snail Mucus Essential Toner Bergamo YEZIHU Skin Toner COSRX AC Collection Calming Liquid Intensive COSRX AC Collection Calming Liquid Mild COXIR Black Snail Collagen Toner COXIR Green Tea BHA Clear Toner COXIR Intensive EGF Peptide Toner COXIR Tea Tree Pore & Sebum Toner COXIR Ultra Hyaluronic Toner COXIR Vita C Bright Toner Calranico Deep Moisturizing Aqua Toner Christina Comodex Purify&Balance Toner Deoproce Aloe Vera Oasis Toner Deoproce Estheroce Herb Gold Whitening & Wrinkle Care Toner Deoproce Horse Oil Hyalurone Toner Deoproce Hydro Anti-aging Pomegranate Toner Deoproce Hydro Recovery Snail Toner Deoproce Musevera Sprout Energy Toner Deoproce Musevera The Mimo Booster Deoproce Premium Greentea Total Solution Toner Deoproce Premium OliveTherapy Essential Moisture Skin Deoproce Repair Solution Toner Deoproce Snail Galac-Tox Revital Toner Deoproce Spider Web Multi-Care Toner Deoproce THE SOONJIN TONER Deoproce Whee Hyang Anti-Wrinkle Skin Softener Deoproce Whitening And Anti-Wrinkle Pomegranate Skin DerMeiren Hyaluronic Acid Gel Toner DerMeiren Hyaluronic Acid Toner Elizavecca Hell Pore Clean Up AHA Fruit Toner Ellevon Ph Balancing Toner Enough W Collagen Whitening Toner Etude House Honey Cera Toner Etude House Vita C-Talk Boosting Water Eunyul Premium Skin Eunyul Tea Tree Therapy Mild Skin Eyenlip AHA & BHA Multi Care Cream & Toner Eyenlip Black Snail Creamy Toner All In One Eyenlip Cica Multi Care Cream & Toner Eyenlip Collagen Multi Care Cream & Toner Eyenlip Hyaluronic Acid Multi Care Cream & Toner Eyenlip Peptide Multi Care Cream & Toner Eyenlip Pure Snail Repair Toner Eyenlip Salmon Multi Care Cream & Toner Eyenlip Snail Multi Care Cream & Toner FarmStay Aloe Visible Difference Fresh Toner FarmStay Black Snail All In One Toner FarmStay Collagen Water Full Moist Toner FarmStay Escargot Noblesse Intensive Toner FarmStay Grape Stem Cell Toner FarmStay Green Tea Seed Moisture Toner FarmStay Snail Mucus Moisture Toner FarmStay Snail Visible Difference Moisture Toner G9SKIN AC Solution Toner Its Skin Aloe Relaxing Toner Its Skin Collagen Nutrition Toner Its Skin Green Tea Watery Toner Its Skin Hyaluronic Acid Moisture Toner Jigott Essence Moisture Skin Jungnani Hyper Facial Toner KOELCIA Hyaluronic Toner KOELCIA Milk Toner La Roche-Posay Physio Физио Librederm Anti-Age Librederm Miceclean Librederm Гиалуроновая коллекция Librederm Серацин May Island Secret 4D Collagen Toner MilkBaobab 90 Toner Mizon AHA & BHA Daily Clean Toner Mizon Acence Derma Clearing Toner Mizon Barrier Oil Toner Mizon Black Clean Up Pore Water Finisher Mizon Collagen Power Lifting Toner Mizon Intensive Skin Barrier Toner Mizon Snail Repair Intensive Toner Payot Les Demaquillantes Lotion Tonique Reveil Pyunkang Yul Acne Toner Pyunkang Yul Essence Toner Pyunkang Yul Mist Toner RealSkin Healthy Vinegar Skin Toner (Raw rice wine) SOME BY MI AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Toner SOME BY MI Galactomyces Pure Vitamin C Glow Toner Secret Key Hyaluron Soft Micro-Peel Toner Secret Key Milk Brightening Toner Secret Key Rose Floral Softening Tone Secret Key Snail Repairing Toner Secret Key Tea Tree Refresh Calming Toner Secret Key Witchhazel Pore Clear Toner Secret Skin Aloe Hydration Toner Secret Skin Black Head Cleansing Toner Secret Skin Damask Rose Toner Secret Skin Milk Light Toner Secret Skin Snail+EGF Perfect Toner Secret Skin Witchhazel Poreless Toner Sothys Clarity Lotion Sothys Vitality Lotion Sothys Сomfort Cleansing Lotion The Saem Botanica Witch Hazel Soothing Toner The Saem Calamansi Pore Freshner The Saem Cell Renew Bio Toner The Saem Derma Plan Soothing Toner The Saem Iceland Hydrating Toner The Saem Mervie Aquaura Toner The Saem Snail Essential EX Wrinkle Solution Toner The Saem Sooyeran Radiance Toner The Saem Urban Eco Harakeke Fresh Toner The Saem Urban Eco Harakeke Root Toner The Saem Urban Eco Waratah Toner The Skin House Aloe Fresh Toner The Skin House Crystal Whitening Plus Toner The Skin House Dr.Clear Magic Toner The Skin House Marine Active Toner The Skin House Natural Balancing Toner The Skin House Rose Heaven Toner The Skin House Vital Bright Toner The Skin House White Tightening Toner The Skin House Wrinkle Collagen Toner The Skin House Wrinkle Supreme Toner Vichy Purete Thermale Village 11 Factory Moisture Toner Кора Anti-age Биостимулятор

Не содержит без красителей без минеральных масел без отдушек без парабена без парабенов без спирта без сульфатов

Объем, мл 100 100 мл 1000 мл 120 мл 125 мл 130 г 130 мл 135 мл 145 мл 15 г 150 150 мл 155 мл 160 мл 165 мл 170 мл 180 мл 195 мл 200 мл 30 г 30 мл 200 240 мл 248 мл 250 250 мл 260 мл 270 мл 300 300 мл 340 мл 350 мл 380 мл 400 Мл 500 мл

Страна бренда Израиль Россия Франция Южная Корея

Тип средства бустер для лица лосьон для лица мицелярная вода тонер для лица тоник для лица