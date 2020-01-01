Вертикальные пылесосы Kitfort

180° по горизонтали/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли/ две скорости работы LED - индикатор состояния батареи вертикальная парковка индикатор заполнения пылесборника/ вертикальная парковка/ щётка с вращением на 360°/прозрачное окошко пылесборника подсветка области уборки ручной пылесос/ вертикальная парковка/ манёвренная щётка для пола и щелевая насадка/ моющийся съёмный пылесборник и фильтр ручной пылесос/ вертикальная парковка/ светодиодная подсветка на щётке/ поворот щетки: 90° по вертикали ручной пылесос/ моющиеся пылесборник и фильтр/ вертикальная парковка светодиодная система подсветки съёмный ручной пылесос/ две скорости работы/ поворот щётки: в двух плоскостях/ технология мультициклон/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли съёмный ручной пылесос/ две скорости работы/ щётка с вращением на 180°/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли съёмный ручной пылесос/ моющийся съёмный контейнер для сбора пыли