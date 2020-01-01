Кремы для глаз Vichy

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Мощный лифтинговый комплекс Нейросенсин Ниацинамид Термальная вода VICHY SPA Термальная вода Vichy Хроносферы NCTF + Гиалуроновая кислота аденозин аденозин,экстракт молочных протеинов аланин аллантоин аллантоин. аминокислоты антиоксидант Ba calin антиоксидант Ginkgo Biloba антиоксиданты арбутин аргинин ароматизированная органическим красным апельсином вода березовая вода березовый сок бета-глюкан бетаин бетаин (триметилглицин) биоактивный экстракт ламинарии биофидобактерии василек витамин A витамин B витамин B3 витамин B5 витамин C витамин D витамин E витамин А витамин Е витамин С витаминный комплекс витамины волюфилин высокомолекулярная гиалуроновая кислота вытяжки целебных трав галактомисис гексапептид гиалуронат натрия гиалуронова кислота гиалуроновая кислота гидрогенизированный коллаген гидролизат протеинов пшеницы гидролизат протеинов рисовых отрубей гидролизат сахарида гидролизированный экстензин гидролизованный белок гороха гидролизованный коллаген гидролизованный морской коллаген гидролизованный пшеничный протеин гинкго билоба глицерин глицин глутаминовая кислота жемчужная пудра заполняющие сферы зеленый чай зелёный чай золото золото коллоидное ингредиенты животного происхождения карцинин керамиды коллаген комплекс AscofillineTM комплекс Скин АП комплекс пептидов гидролизованного рисового протеина комплекс пептидов оксидоредуктазы комплекс пептидов протеина сои комплекс против старения кожи комплекс растительных экстрактов комплекс церамидов комплекс экстрактов Персидского шелкового дерева и Сигезбекии восточной комплкс натуральных экстрактов корень женьшеня королевская орхидея кофеин кофеин. красный женьшень красный клевер ланолин ледниковая вода лизин лист зеленого чая лист красного винограда лошадиное масло лошадиный жир макадамия масла ши масло аргана масло арганы масло виноградных косточек масло граната масло жожоба масло ириса флорентийского масло карите масло лосося масло макадамии масло малины масло манго масло миндаля масло мускатной розы масло оливы масло ореха макадамии масло пенника лугового масло плодов аргании масло подсолнечника масло рыжика масло семян зеленого чая масло семян хрена масло ши масло экстракты какао маточное молочко пчелиное матрикин матриксил мед микроэлементы миндальное масло минералы минералы Мертвого моря минеральное масло молочные протеины моноолигомеры гиалуроновой кислоты и ретинальдегид моносахариды морской коллаген морской планктон морской эластин мультифруктовый BSC комплекс муцин улитки муцин черной улитки мёд ненасыщенные жирные кислоты ниацинамид ниацинамид (витамин в3) низкомолекулярная гиалуроновая кислота оксиредуктаза оливковое оливковое масло органический кремний органический экстракт клевера органический экстракт липы. 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