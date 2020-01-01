Сыворотки для лица Christina

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искусственных красителей без консервантов без красителей без минерального масла без минеральных масел без отдушек без парабенов без силиконов без спирта без сульфатов Активные компоненты 14 аминокислот 17 типов аминокислот 2 вида Гиалуроновой кислоты высокой и низкой молекулярной массы 24K золото AHA-кислота грейпфрута AHA-кислоты Airlicium BHA кислота BHA-кислоты C и E CM-глюкан Ceramide 3 Cholesterol Copper tripeptide-1 EGF EGF (Epidermal Growth Factor) Furcellaria Lumbricalis) Hydrogenated Lecithin LMW гиалуроновая кислота MMW гиалуроновая кислота NCTF-комплекс и фруктоза PHA-кислоты Syn-Ake genitana экстракт АНА кислоты Бета-Глюкан Витамин C Гиалуроновая кислота ДНК зерен пшеницы Е Комплекс Elixir Н Пудра мягкого фокуса, Ценные растительные масла (огуречник Экстракт личи аалантоин аденозин азелаиновая кислота азиатские растения акация активные вещества против гликирования аллантоин аллантоин 0.2 % альфа-гидроксильные кислоты (AHA 8%) амбофенол аминокислоты антарктицин антиоксиданты арабиноксилан арбутин аргинин ароматизатор аскорбил пальмитат аскорбиновая кислота белый душистый горошек бензофенон-4 бергамотовое масло березовый сок бета глюкан бета-глюкан бетаин бетаин (триметилглицин) биолизат (фермент бифидобактерии) биополимер сладкой маниоки биотин биофлавоноиды биоцерамикс м брокколи виноградное витамин A витамин B3 витамин B5 витамин B5, витамин C витамин F витамин А витамин В5 витамин В6 (пиридоксин) витамин Е витамин Е. 98.1% ингредиентов природного происхождения. Без парабенов витамин Н (биотин) витамин РР витамин РР (никотиновая кислота) витамин С витаминный комплекс витамины витамины А вода листьев чайного дерева вытяжка из цветков календулы вытяжка из цветков ромашки галактомисез галактомисис гамма-аминомасляная кислота гексапептид-10 гель алое вера гиалуронат натрия гиалуроновая кислота гиалуроновая кислота 4 видов (высокомолекулярная гиалуроновая кислота. гидрогенезированное касторовое масло гидрогенизированное касторовое масло гидролат розы гидролизированная пшеница гидролизированные протеины дрожжей гидролизированные растительные протеины гидролизированный экстензин гидролизованная гиалуроновая кислота гидролизованнный коллаген гидролизованный коллаген гидролизованный лицетин гидролизованный низкомолекулярный коллаген гидролизованный протеин дрожжей гидролизованный соевый протеин гидролизованный хитин гидролизованный экстракт биоплаценты гликолевая кислота глицерин глицерин 10% глицерин, глицирритиновая кислота глутатион 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