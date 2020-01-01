Антивибрационная система Вес, кг 2.3 2.4 3 3.19 3.8 3.85 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.7 6.8 7 7.2 7.5 7.7 8.1 8.4 8.9 Колеса Комплектация 3-лопастной нож диск/нож документация катушка с леской катушка с леской/ЗИП комплект для уcтановки триммерного ножа/40-зубый металлический нож/канистра для приготовления топливной смеси/плечевой ремень катушка с леской/ЗИП комплект для уcтановки триммерного ножа/канистра для приготовления топливной смеси/плечевой ремень катушка с леской/набор крепежа и инструментов для сборки/плечевой ремень катушка с леской/универсальный ключ/ключ шестигранный/четырехлопастной нож/канистра для приготовления топливной смеси/плечевой ремень плечевой ремень тримерная головка/опорная чаша/4-лопастной диск для травы/ремень триммер триммерная головка (полуавтоматическая) триммерная головка/торцевой ключ/нож для травы трёх лопостной/ремень упаковка Мульчирование Обороты двигателя 12800 об/мин 5500 об/мин 6000 об/мин 6500 об/мин 7500 об/мин 7800 об/мин 8000 об/мин 8400 об/мин 8500 об/мин 9000 об/мин Особенности воздушное охлаждение двуручный дизайн пластиковый режущий нож разборная штанга регулировка высоты ручки страна производства - КНР фиксатор сетевого кабеля Работа от аккумулятора Рабочий объем 21.7 куб.см 25 куб.см 26 куб.см 27.6 куб.см 33 куб.см 34 куб.см 35 куб.см 43 куб.см 46 куб.см 52 куб.см Расположение двигателя Ручка D-образная T-образная (велосипедная) U-образная (велосипедная) регулируемая Скорость вращения ножа 12800 об./мин. 6000 об./мин. 6500 об./мин. 7200 об./мин. 7300 об./мин. 7500 об./мин. 8400 об./мин. 8500 об./мин. 8600 об./мин. 9000 об./мин. до 10000 об./мин до 11000 об./мин до 8000 об./мин до 9500 об./мин Тип Тип двигателя Топливный бак 0.343 л 0.36 л 0.45 л 0.51 л 0.6 л 0.7 0.9 л 0.95 л 1 л 1.1 л на 0.7 л Уровень шума 101 дБ 104 дБ 106 дБ 81 дБ 90 дБ 93 дБ 94 дБ 95 дБ 96 дБ 97 дБ 99 дБ Ширина скашивания 23 см 24 см 25 см 25.5 см 26 см 30 см 32 см 35 см 37 см 40 см 42 см 44 см 46 см Штанга Мощность топливного двигателя 1.1 л.с. 1.10 л.с. 1.3 л.с. 1.30 л.с. 1.35 л.с. 1.74 л.с. 1.8 л.с. 2 л.с. 2.5 л.с. 3.0 л.с. Мощность электрического двигателя 1000 Вт 1100 Вт 1200 Вт 1300 Вт 1600 Вт 1840 Вт 2100 Вт 2200 Вт 350 Вт 450 Вт 550 Вт 600 Вт 700 Вт 850 Вт 900 Вт 950 Вт