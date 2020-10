Материнские платы Supermicro

11 USB 2x SuperDOM 2xCOM 2xEthernet 5 USB 3.1 (2 на задней панели) COM COM (serial COM port — 1шт (на задней панели) D-SUB D-Sub DB9 RS232) DB9 RS232) 2 шт. DOM power connector 2 шт RJ-45 - 3шт (GLAN - 2шт + 1шт Dedicated IPMI LAN port) USB 2.0 (общее) 4 шт USB 2.0 (общее) 6 шт USB 2.0 - 8 шт USB 2.0 — 6шт (2 на задней панели + 4 внутренних) USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 3 шт USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 5 шт USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 6 шт USB 3.0 (3.1 Gen1) (общее) 7 шт USB 3.0 (3.1 Gen1) - 5 шт USB 3.0 — 5шт (2 на задней панели + 3 внутренних) USB 3.1 (3.1 Gen2) (общее) 2 шт