Материнские платы Gigabyte

Socket 1151 v2 AM4 FCBGA1170 LGA 1200 LGA1151 Вес, кг 0.609 0.634 0.75 1 1,3 1.2 1.238 1.6 6.71 Высота, см 17 22,6 24,4 30,5 5.58 6.66 6.82 6.87 Длина, см 17 22.51 22.52 22.58 22.6 24 24.4 26.69 30.5 Количество слотов M.2 отсутствует 1 2 3 Максимальный объем памяти 8 16 Гб 8 Гб 32 32 Гб 64 64 Гб 128 Наличие интерфейсов 1 COM-порт 1 аудио разъем на передней панели 1 аудио разъем на передней панели, 1 разъем M.2 Socket 3 1 разъем PEG для дополнительного питания графической платы 1 разъем S/PDIF Out 1 разъем USB 1 разъем для подключения датчика вскрытия корпуса 1 разъем для подключения жидкостной системы охлаждения ЦП 1 разъем для подключения портов USB 3.2 Gen 1 1 разъём для подключения LPT-порта на выносной планке 1 разъём для подключения диагностического оборудования 1 разъём для подключения системного вентилятора 10 USB 12 USB 13 USB 14 USB 15 USB 1xCOM 2 разъема M.2 Socket 3 2 разъема SATA 3 Гбит/с 2 разъема для 2 разъема для вентилятора Системы/Водяной помпы 2 разъема для подключения LED-линеек с адрессацией 2 разъема для подключения RGB LED-линеек 2 разъема для подключения портов USB 2.0/1.1 24-контактный ATX-разъем 2xCOM 2xEthernet 3 x USB 3.1 3 разъема M.2 Socket 3 3 разъема для системных вентиляторов 4 USB 3.0 (2 на задней панели) 4 USB 3.1 (2 на задней панели) 4 x USB 2.0 4 x USB 3.1 4 разъема для подключения системных вентиляторов 4-контактный ATX 12V разъем питания 4-контактный разъем ATX 12 В 5 x USB 3.1 6 USB 6 USB 3.1 (4 на задней панели) 6 разъемов SATA 6 Гбит/с 7 USB 7 USB 3.1 (4 на задней панели) 8 USB 8 USB 3.1 (6 на задней панели) 8-контактный разъем питания ATX 12 В Bluetooth D-Sub DVI Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) HDMI LPT PS/2 PS/2 (клавиатура) PS/2 (мышь) RJ-45 RJ-45,Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) S/PDIF (оптический) USB 3.1 Type-C Wi-Fi Группа раз Группа разъемов фронтальной панели Перемычка для возврата настроек CMOS в состояние <По умолчанию> Разъем для вентилятора ЦП выход S/PDIF из них 1 USB 3.0 (1 на задней панели) Поддержка SLI/CrossFire CrossFire CrossFire X SLI/CrossFire SLI/CrossFireX нет отсутствует Тип памяти DDR-4 DDR3 DDR3/-L DDR3L DDR4 Форм-фактор ATX Mini-ITX Standard-ATX mATX micro-ATX microATX Чипсет AMD A320 AMD B450 AMD X570 Intel B250 Intel B360 Intel B365 Intel Celeron J1800 Intel H110 Intel H370 Intel Z390 Intel Z490 встроен в процессор отсутствует Ширина, см 17 18.14 18.23 18.33 19,5 19.3 20,5 21.5 22,5 22.5 23,5 24 24,4 24.4 26.61 30.5