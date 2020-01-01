Материнские платы Gigabyte

1 COM-порт 1 аудио разъем на передней панели 1 аудио разъем на передней панели, 1 разъем M.2 Socket 3 1 разъем PEG для дополнительного питания графической платы 1 разъем S/PDIF Out 1 разъем USB 1 разъем для подключения датчика вскрытия корпуса 1 разъем для подключения жидкостной системы охлаждения ЦП 1 разъем для подключения портов USB 3.2 Gen 1 1 разъём для подключения LPT-порта на выносной планке 1 разъём для подключения диагностического оборудования 1 разъём для подключения системного вентилятора 10 USB 12 USB 13 USB 14 USB 15 USB 1xCOM 2 разъема M.2 Socket 3 2 разъема SATA 3 Гбит/с 2 разъема для 2 разъема для вентилятора Системы/Водяной помпы 2 разъема для подключения LED-линеек с адрессацией 2 разъема для подключения RGB LED-линеек 2 разъема для подключения портов USB 2.0/1.1 24-контактный ATX-разъем 2xCOM 2xEthernet 3 x USB 3.1 3 разъема M.2 Socket 3 3 разъема для системных вентиляторов 4 USB 3.0 (2 на задней панели) 4 USB 3.1 (2 на задней панели) 4 x USB 2.0 4 x USB 3.1 4 разъема для подключения системных вентиляторов 4-контактный ATX 12V разъем питания 4-контактный разъем ATX 12 В 5 x USB 3.1 6 USB 6 USB 3.1 (4 на задней панели) 6 разъемов SATA 6 Гбит/с 7 USB 7 USB 3.1 (4 на задней панели) 8 USB 8 USB 3.1 (6 на задней панели) 8-контактный разъем питания ATX 12 В Bluetooth D-Sub DVI Ethernet Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) HDMI LPT PS/2 PS/2 (клавиатура) PS/2 (мышь) RJ-45 RJ-45,Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) S/PDIF (оптический) USB 3.1 Type-C Wi-Fi Группа раз Группа разъемов фронтальной панели Перемычка для возврата настроек CMOS в состояние <По умолчанию> Разъем для вентилятора ЦП выход S/PDIF из них 1 USB 3.0 (1 на задней панели)