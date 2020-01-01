Тип щипцов выпрямитель гофре гофрированные мультистайлер плойка плойка-стайлер стайлер утюжок щипцы щипцы-гофре

Мощность 125 Вт 15 Вт 20 Вт 23 Вт 25 Вт 30 Вт 32 Вт 33 Вт 34 Вт 35 Вт 36 Вт 37 Вт 38 Вт 40 Вт 41 Вт 42 Вт 45 Вт 45Вт 46 Вт 48 Вт 48Вт 49 Вт 50 Вт 53 Вт 55 Вт 57 Вт 60 Вт 62 Вт 63 Вт 65 Вт 80 Вт 95 Вт

Дополнительные функции PTC Heating автоматическая настройка температуры автоматическое вращение насадки автоматическое вращение пластин автоматическое выключение через 60 минут автоматическое выключение через 72 минуты автоматическое отключение автоотключение автоотключение через 72 мин работы безопасная подставка блокировка пластин быстрый нагрев вращение шнура вращение шнура вокруг своей оси выбор температурного режима выбор температуры ионизация настройка температуры нет пароувлажнение ультра гладкое покрытие Sublim touch функция блокировки пластин

Конические щипцы да

есть

нет

Работа от аккумулятора да

нет

Складная ручка да

нет

Количество режимов 1 2 3 4 5 9 10 11 15 25

Количество режимов нагрева 1 2 3 5 6 7 8 9 10 27 30

Покрытие насадок Керамика Турмалин алюминий гальваническое керамика керамическое керамическое / кератиновое керамическое / турмалиновое кератиновое кератиновое / турмалиновое нержавеющая сталь титаново-керамическое титаново-турмалиновое титановое турмалин турмалиновая керамика турмалиновое хромированное цинковое напыление

Защита от перегрева да

есть

нет

Максимальная температура нагрева 120 °С 130°C 150 °С 155 град. С 180 180 °С 180 С 180 град. С 190 °С 190 град. С 200 °С 200 С 200 град. С 200 210 °С 210 С 210°C 220 220 °С 220 С 220 град. С 230 230 °С 230 С 230 град. С 250 С 40 С

Индикация Включения включения включения / температуры включения / готовности к работе включения / готовности к работе / температуры готовности к работе есть нагрева нет работы температуры

Диаметр щипцов для завивки 10 мм 13 - 25 мм 13 мм 13-25 мм 18 мм от 13 мм до 25 мм 19 19 - 32 мм 19 мм 20 мм 22 мм 22 23 мм 24 мм 25 мм 26 мм 30 мм 32 мм 33 мм 34 мм 35 мм 38 мм 40 мм 42 мм 45 мм 90 мм

Дисплей да

есть

нет

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