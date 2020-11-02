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Пылесос ARNICA Tria Pro, красный

Артикул: 97051
  • Пылесос Arnica Tria Pro - фото 1
  • Пылесос Arnica Tria Pro - фото 2
  • Пылесос Arnica Tria Pro - фото 3
  • Пылесос ARNICA Tria Pro, красный - фото 4
  • Пылесос ARNICA Tria Pro, красный - фото 5
Пылесос Arnica Tria Pro - фото 1
Пылесос Arnica Tria Pro - фото 2
Пылесос Arnica Tria Pro - фото 3
Пылесос ARNICA Tria Pro, красный - фото 4
Пылесос ARNICA Tria Pro, красный - фото 5
6 090 руб. 
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+ 124 КэтКоинов
Артикул: 97051
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция Tria Pro
filter_noneТовар входит в коллекцию Tria Pro
БрендARNICA
Тип товараВертикальные пылесосы
Основной цветкрасный
Типвертикальный+ручной
Тип уборкисухая
Емкость пылесборника1 л
Регулятор мощностинет
Потребляемая мощность, Вт1500
Дополнительные функциискладная ручка - мгновенное трансформирование из одной версии пылесоса в другую, тройное всасывание с помощью специальной треугольной насадки, режим ручного пылесоса, режим вертикального пылесоса, легкая очистка
Комплектацияудлиненная щелевая насадка/насадка для чистки текстиля, тканевых обивок мебели(прямоугольная)/HEPA-13 фильтр/телескопическая удлинительная складная ручка-трансформер/треугольная насадка для пола
Длина сетевого шнура6.2 м
Источник питаниясеть
Вес, кг1.9
Размеры (ВxШxГ), см14.5х57х14 см

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Видеообзор на Пылесос ARNICA Tria Pro, красный

Видеообзор Пылесос ARNICA Tria Pro, красный



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Самовывоз невозможен
Пылесос ARNICA Tria Pro, красный - стоимость товара 6090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(863)209-88-53 в Ростове-на-Дону. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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