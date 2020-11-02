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Защита голени и стопы предназначена для предотвращения травм костей и мышц голеностопа. Обеспечивает стабильное положение ног и предотвратит от травм при отработке ударов.

Защита голени и стопы INDIGO PS-1316 р L бел (х/б, ПЭ, EVA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.