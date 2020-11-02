Ящик Plano 1374 с 4 коробками и верхним отсеком для аксессуаров

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Noname
|Тип товара
|Ящик
|Габаритные размеры, см
|41,9х30,4х40,6
|Материал
|пластик
|Дополнительно
|замок на латунной петле
|Особенности
|В комплекте 4 контейнера модели Plano 3700.
Описание
GUIDE SERIES™ 4-BY® 1374-01
• 4-уровня для коробок ProLatch™ 2-3750
• Верхняя крышка • Передняя дверца DuraView™
• Взаимозаменяемые коробки
• В большое отделение входит коробка 3503 для спиннербейтов (дополнительная опция)
• Цвет: графитовый/песочный
• 419х304х406мм
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