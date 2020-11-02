Компрессор Elitech КПР 100/360/2.2

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Elitech
|Тип товара
|Компрессор
|Питание электрического двигателя
|220
|Тип
|Поршневой
|Тип привода
|Ремень
|Давление
|8 бар
|Объем ресивера, л
|100
|Производительность
|320 л/мин.
|Высота, см
|88
|Длина, см
|101
|Ширина, см
|41.5
|Вес, кг
|71
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